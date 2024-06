Borussia Dortmund, a Wembley un tifoso d’eccezione: c’è Jurgen Klopp – VIDEO

Il Borussia Dortmund nella finale di Champions League di Wembley avrà un tifoso d’eccezione in più: è l’ex tecnico Jurgen Klopp

Il Borussia Dortmund tra meno di un ora scenderà in campo per la finale di Champions League contro il Real Madrid e per l’occasioni avrà sugli spalti un tifoso d’eccezione: Jurgen Klopp.

Ex tecnico dei gialloneri, con cui ha giocato e perso una finale di Champions League proprio a Wembley contro il Bayern Monaco nel 2013. Dopo l’addio al Liverpool il tecnico tedesco è ricomparso nello stadio londinese con il figlio, rigorosamente in giallonero.