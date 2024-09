Borussia Dortmund-Heidenheim: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Signal-Iduna Park la sfida di Bundesliga Borussia Dortmund-Heidenheim: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Signal-Iduna Park di Dortmund si giocherà la gara valevole per la 3ª giornata di Bundesliga tra Borussia Dortmund-Heidenheim. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Borussia Dortmund: Kobel – Anton, Süle, Bensebaini – Ryerson, Can (c), Groß, Gittens – Sabitzer, Beier, Brandt. Allenatore: Nuri Şahin.

Heidenheim: Müller – Traoré, Mainka (c), Gimber, Föhrenbach – Maloney, Schöppner – Beck, Wanner, Scienza – Pieringer. Allenatore: Frank Schmidt

Orario e dove vederla in tv

Borussia Dortmund-Heidenheim si gioca alle ore 20:30 di venerdì 13 settembre per la terza giornata di Bundesliga. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 201 e 251). Per vedere la partita in streaming, Sky permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app Sky Go scaricabile su Pc, tablet e smartphone e sulla piattaforma Now TV.