Borussia Dortmund: nuova stagione, stesso Paco Alcacer

Paco Alcacer ha iniziato la stagione a suon di gol, trascinando il Borussia Dortmund a due vittorie. Lo spagnolo ha una pazzesca media realizzativa

Il Borussia Dortmund ha iniziato alla grande l’annata, aggiudicandosi la Supercoppa di Germania contro il Bayern Monaco e sconfiggendo l’Augbsurg con un sonante 5-1. Paco Alcacer, che l’anno scorso tenne una impressionante media gol, ha realizzato una doppietta alla prima giornata di Bundesliga.

Chi se non Paco Alcacer poteva essere il giocatore con la miglior efficienza realizzativa della prima giornata di Bundesliga? I migliori overperformer (Gol/xG) del weekend per campionato 👇 pic.twitter.com/NlySF1eDMs — CalcioDatato (@CalcioDatato) August 20, 2019

Come si vede nel grafico di Calcio Datato, è stato il giocatore con maggior efficienza realizzativa della Bundes in questa giornata. 2 gol realizzati su 0.89 attesi. Chissà se quest’anno riuscirà a far vincere il campionato ai suoi.