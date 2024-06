Il Borussia Dortmund sta mettendo alle corde il Real Madrid: prima Adeyemi manca il primo vantaggio, poi Fullkrug centra il palo

Il Borussia Dortmund ad un soffio dal vantaggio nella finale di Champions League con il palo di Fullkrug.

In un momento di difficoltà del Real Madrid i tedeschi hanno avuto prima una grande chance con Adeyemi, che dopo aver bruciato la difesa del Real su contropiede e poi scavalcato Courtois in dribbling, non è riuscito poi a calciare nello specchio vuoto con il rientro della difesa madridista. Dopo ancora più clamorosa la chance del suo compagno di squadra, che anche lui sfruttando la distrazione della difesa spagnola in profondità calcia anticipando l’uscita del portiere ma centrando il palo.