Borussia Dortmund, ecco la GIOVANE PROMESSA Samuele Inacio dall’Atalanta – UFFICIALE

Il talento ex Atalanta Samuele Inacio è pronto alla nuova avventura con il Borussia Dortmund: pazienza, talento e voglia di fare bene

Nuova avventura per il talento ex Atalanta Samuele Inacio: giovane classe 2008 che a Zingonia ha fatto molto parlare di sé per il suo grande potenziale offensivo . Tale padre, tale figlio dove per il classe 2008 si appresta una carriera all’insegna della crescita, pazienza e ovviamente voglia di fare la differenza.

Il giovane Samuele non è solo una promessa giallonera, ma anche per la Nazionale: tra Under 15 e 16 un totale di 9 goal in 16 presenze (bottino molto interessante per un progetto a lungo termine). Un grande biglietto da visita, aspettando le sue performance in campo. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO DEL BORUSSIA

Il Borussia Dortmund ha ingaggiato due giovani giocatori: Samuele Inácio e Mathis Albert. Entrambi i giocatori offensivi ora possono giocare.

Il 16enne Inácio passa dall’Atalanta Bergamo all’U19 del BVB, Mathis Albert ha recentemente giocato negli Stati Uniti per i LA Galaxy. Dopo che la sua famiglia si è trasferita in Germania qualche tempo fa, l’attaccante ha deciso di passare al Borussia Dortmund e giocherà nell’Under 17.