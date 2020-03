Borussia Dortmund, Sancho: il talento inglese ha numeri da record

Jadon Sancho si sta confermando uno dei talenti pi├╣ importanti del calcio europeo. L’esterno inglese ha numeri incredibili in fase di rifinitura, con una mole impressionante di assist.

Jadon Sancho has scored *and* assisted in nine different league games this season.

At least four more matches than any other player in Europe's top five divisions. ­čĄ» pic.twitter.com/7eYiLhhCCJ

— Squawka Football (@Squawka) March 17, 2020