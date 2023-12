Boscagli e Saibari nuove risorse Psv, Berghuis riscatta l’Ajax. La Top 11 dell’Eredivisie

La Top 11 dell’Eredivisie da inizio campionato a oggi: un giusto mix tra conferme e sorprese dal campionato olandese

Voetbalzone, uno dei media che meglio raccontano il calcio olandese, ha stilato la top 11 della quattordicesima giornata ed è un modo per capire che cosa è successo in un turno molto importante. Ecco chi sono i giocatori dell’Eredivisie che lo compongono.

VASILIS BARKAS – Salva il pareggio del suo Utrecht contro l’AZ Alkmaar. Dove Pavlidis continua a segnare – già 16 i centri – ma non basta per tornare a casa con i 3 punti.

IVO PINTO – Portoghese, 33 anni, difensore del Sittard che travolge il Vitesse 3-1 e scala un po’ di posizioni in classifica.

SVEN VAN BEEK – Firma il secondo tre 3 gol con cui l’Heerenveen supera l’Almere City. Prossima stazione Eindohoven, dove sarà chiamato a provare nel miracolo di essere il primo a fermare De Jong e compagni, finora sempre vincenti.

OLIVER BOSCAGLI – Fa coppia centrale con Schouten, ha piedi buoni e testa pure, visto come infila il punto del raddoppio in Feyenoord-Psv sfruttando un calcio d’angolo. Primo gol in stagione, entra anche lui a far parte dei marcatori di una squadra che è già andata a segno 72 volte in 24 incontri stagionli.

STEVEN BERGHUIS – Reduce dal cartellino rosso rimediato a Marsiglia, si rifa servendo a Forbs un assist per il gol in Nijmegen-Ajax. Lancieri in ripresa, anche se molto attardati in classifica.

ISMAEL SAIBARI – Gol al volo a Siviglia in Champions, si ripete al De Kuip su invito di Bakayoko. Sta diventando un punto fermo dell’undici di Peter Bosz.

YASSIN OUKILI – Doppietta in Waalwijk-Excelsior. Peccato non basti perché i padroni di casa conquistino i 3 punti, finisce 2-2.

SAM STEIJN – Il suo Twente vince 3-1 sul campo del Go Ahead Eagles. Lui fornisce il passaggio per il vantaggio immediato di Ugalde e firma la sua nona rete in campionato. Non male davvero.

PELLE VAN AMERSFOORT – Apre e chiude la gara dell’Heerenven con 2 gol. Vale per lui un discorso fatto in precedenza: adesso viene il bello, provare a fare lo scherzo al Psv al Philips Stadion.

FERDY DRUIJF – Lo Zwolle dilaga a Volendam con 5 gol, tutti nella ripresa. Il capocannoniere della Serie B olandese di 5 anni fa ne realizza 3.

KAJ SIERHUIS – Sittard-Vitesse: palla al centro per gli ospiti, palla riconquistata dal Fortuna, lancio lungo, Sierhuis scatta e mette il pallone alle spalle del portiere. Sono passati appena 18 secondi. Di gol ne farà ancora uno e potevano essere due, se non avesse sbagliato un calcio di rigore.