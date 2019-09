Bosnia, il dietrofront del commissario tecnico Prosinecki: «Niente dimissioni, possiamo ancora qualificarci a Euro2020»

Colpo di scena in casa Bosnia. Prosinecki, a pochi giorni soltanto dalle dimissioni consegnate alla Federazione, ha infatti optato per un brusco dietrofront. E per tornare, quindi, al suo ruolo di commissario tecnico.

L’allenatore croato ha così fatto marcia indietro: «Ho deciso di rimanere sulla panchina della Bosnia. Possiamo ancora qualificarci per gli Europei 2020».