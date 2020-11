Bosnia-Italia, Kolasinac positivo al Covid-19: out contro gli Azzurri

Kolasinac positivo al Covid-19 nell’ultimo test del tampone prima della partita contro l’Italia. Sarà indisponibile nel match di Nations League

La Bosnia perde Sead Kolasinac per la sfida di questa sera in Nations League contro l’Italia. Il terzino dell’Arsenal è risultato positivo all’ultimo tampone e non sarà disponibile nella gara contro gli Azzurri come comunica la Federazione bosniaca.

«Dopo Ibrahim Sehic, un altro membro della Nazionale di Bosnia ed Erzegovina non potrà giocare questa sera contro l’Italia a causa del coronavirus. Si tratta di Sead Kolasinac che è stato ritestato questa mattina ed è risultato positivo al tampone».