Bosz: «Lukaku troppo forte nell’uno contro uno» – VIDEO

Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter. Le sue parole

«Abbiamo perso contro un grande avversario. Non abbiamo giocato bene nei primi venti minuti, abbiamo avuto problemi con un attaccante fortissimo come Lukaku. Poi siamo andati meglio, pensavo che saremmo riusciti a girare la partita. Penso che potevamo fare meglio, siamo delusi. Dopo i primi 20 minuti abbiamo cambiato gioco, Brozovic non può essere così libero in mezzo al campo. Poi Lukaku in uno contro uno è troppo forte. Dopo abbiamo messo Diaby a sinistra perché hanno pressato sui nostri laterali e a Godin non piace molto uscire dal mezzo. Quindi abbiamo avuto più spazi per costruire».