Bove, le ultime sulle sue condizioni: è sveglio e vigile, in giornata il nuovo bollettino medico

Edoardo Bove, le ultime sulle sue condizioni dopo il malore di ieri sera nella sfida della Fiorentina contro l’Inter

Dopo la paura di ieri arrivano le prime nuove buone notizie su Edoardo Bove: dopo il malore di ieri sera contro l’Inter il centrocampista della Fiorentina è stato ricoverato all’Azienda Medico Ospedaliera Careggi, dove i primi esami hanno mostrato che le sue condizioni erano stabili e non c’erano danni a livello nervoso centrale e cardiorespiratorio. Il giocatore ieri sera è stato messo in sedazione farmacologica per la notte.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, oggi il calciatore è sveglio, vigile e risponde alle domane dei medici: in giornata arriverà il secondo bollettino medico dell’ospedale Careggi e della Società.