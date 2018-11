Nuova occasione con la maglia del Brasile per Alex Sandro: il terzino della Juventus è stato chiamato per sostituire Marcelo, infortunato

Alex Sandro è stato chiamato in Nazionale dal ct del Brasile, Tite. Il terzino della Juventus, infatti, sostituirà l’infortunato Marcelo. Il numero 12 del Real Madrid ha un problema muscolare alla coscia e questo non gli permetterà di prendere parte alle amichevoli del 16 novembre contro l’Uruguay e del 20 con il Camerun. Un modo, quindi, per lo juventino di scalare le gerarchie all’interno della Nazionale verdeoro, che da tempo prova a conquistare, senza però convincere i suoi selezionatori.