Brasile, Tite: «Vogliamo vincere il Mondiale. Neymar sarà la nostra stella»

Il c.t. del Brasile Tite ha fissato l’obiettivo in vista del Mondiale in Qatar: alzare la cielo la coppa

Tite, commissario tecnico del Brasile, in una intervista al The Guardian ha parlato in vista del Mondiale in Qatar.

OBIETTIVI – «Ci siamo qualificati al Mondiale e ora vogliamo arrivare in finale e diventare campioni. Se sento ansia? La pressione c’è ed è tanta. La responsabilità di far felici i tifosi e tutto il resto. Ma dobbiamo affrontarla».

NEYMAR – «Neymar o Vinicius come leader? Neymar è Neymar, sarà lui. La differenza è che adesso la luce che brilla nel Brasile è sparsa in altri giovani ragazzi ma quello che fa Ney è incredibile e spinge i giovani a brillare. Lui se ne rende conto e ha questa maturità».