Bremer tranquillizza i tifosi: «Il peggio è passato, mi sto riprendendo»

Le parole di Gleison Bremer, difensore della Juve, in un evento che ha coinvolto dei giovanissimi tifosi bianconeri: ecco cosa ha detto sull’infortunio

Gleison Bremer è al lavoro per ritornare in campo dopo il brutto infortunio subito in Champions League in Lipsia Juve che gli è costato la stagione: nel frattempo è stato protagonista nell’incontro organizzato nell’ambito dell’iniziativa Young Reporter, un’esclusiva per i Junior Black&White Member, si è raccontato ai giovani tifosi bianconeri. Di seguito le parole del difensore brasiliano:

COME SI SENTE – «Bene, il peggio è passato e mi sto riprendendo piano piano».

RIVELAZIONE SU CHIELLINI – «Ho parlato tanto con Chiellini, noi due insieme saremmo una bella coppia. Gli chiederò anche dell’infortunio che ha avuto anche lui e gli chiederò come è tornato sui suoi livelli».

PAURA PRIMA DI GIOCARE – «Non ho paura, sono solo concentrato. Faccio un lavoro mentale per stare tranquillo in campo. La paura è qualcosa di normale, ma in allenamento lavori e quella sparisce. Dopo 3-4 minuti dall’inizio della partita sei tranquillo».

SOSTEGNO ALLA SQUADRA – «Sono fuori ma abbiamo un gruppo su whatsapp. Prima di ogni partita mando un messaggio, quando faccio terapia poi parlo con loro».

SALTO DI LIVELLO ARRIVANDO ALLA JUVE – «Ho un coach che mi aiuta a livello mentale. Il primo anno, qundo sono passato dal Toro alla Juve, era diverso. Quando arrivi qui hai gli occhi di tutti addosso. Quando fai una prestazione non al top ti criticano tutti, ma se lavori bene mentalmente e fisicamente non hai alcun problema».

