Brescia, Balotelli a sorpresa: «Nazionale? Non ci penso»

Mario Balotelli, attaccante del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità di un ritorno in Nazionale

Mario Balotelli al momento non ha come obiettivo principale il ritorno in Nazionale italiana, sotto la guida di Roberto Mancini. Lo ha ammesso lo stesso attaccante del Brescia nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn.

Ecco le parole di SuperMario: «Tornare in Nazionale? Sinceramente al momento non ci penso, sono totalmente concentrato sul Brescia: il mio obiettivo è dare il massimo con questa maglia».