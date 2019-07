Brescia, effetto Serie A: finiti gli abbonamenti in Curva Nord. Il comunicato

I tifosi del Brescia rispondono alla chiamata del club: abbonamenti esauriti in Curva Nord per il ritorno della Leonessa in Serie A

Cresce l’attesa tra i tifosi del Brescia per rivedere i propri idoli tornare a giocare in Serie A. In attesa che terminino i lavori di ristrutturazione dello Stadio Rigamonti, il club annuncia che sono già terminati gli abbonamenti in Curva Nord.

Ecco il comunicato: «La società Brescia Calcio comunica che i posti destinati per gli Abbonamenti nel settore Curva Nord sono esauriti».