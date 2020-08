Brescia, Gigi Del Neri: «Non si è mai troppo vecchi per vincere»

Il neo tecnico del Brescia, Gigi Del Neri, ha parlato della sua nuova esperienza in un’intervista rilasciata al Corriere di Brescia

Gigi Del Neri è pronto per la nuova stagione di Serie B sulla panchina del Brescia. Ecco le sue parole rilasciate al Corriere di Brescia:

«Non si è mai troppo vecchi per vincere. Ho scelto Brescia perché il presidente ha creduto in me quando ero stato messo ai margini. Non ho perso il mio spirito vincente, la passione e l’entusiasmo per il calcio non hanno età neanche quando, come nel mio caso, arrivi a quota 70».