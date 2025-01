Brescia-Sampdoria, i precedenti: ecco come sono andate le ultime partite al Rigamonti. I numeri

Brescia-Sampdoria, i precedenti: come sono andate le ultime partite al Rigamonti? I numeri e il confronto tra le due squadre

Sarà Brescia-Sampdoria il primo impegno dei blucerchiati nel 2025, con la squadra del neo tecnico Semplici che affronterà le rondinelle al Rigamonti in una sfida complicata. Ci sarà la volontà da parte della squadra di rimediare lo 0-1 incassato in casa all’andata, ma come si sono conclusi i precedenti sul campo dei lombardi?

Dal 2004 ad oggi i precedenti sono di equilibrio: sette sfide giocate, due vittorie per parte e tre pareggi. I blucerchiati non vincono in casa delle rondinelle dall’amichevole del 2022, mentre l’ultima sfida, valida per la scorsa stagione di Serie B, si è conclusa con il risultato di 3-1 per la squadra allora allenata da Maran.