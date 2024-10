Serie B, subito un match della verità: Brescia-Sassuolo. Gli altri scontri diretti da adesso alla pausa di novembre

Tutto sulla sfida in programma tra Brescia e Sassuolo, fondamentale per la lotta promozione in Serie B. Tutti i dettagli in merito

Il Pisa in testa a quota 19; lo Spezia dietro di 3 lunghezze; quindi il Sassuolo capofila degli inseguitori, o se volete il primo delle posizioni che accedono ai playoff, con 15 punti. Il campionato di Serie B sta posizionando in fila le candidate alla promozione, anche se naturalmente è ancora presto per pensare a una situazione definitiva. Da domani si giocherà dopo la pausa delle nazionali e prima della prossima ci saranno 5 giornate in programma, con tante gare importanti.

Già nel prossimo turno si affrontano Brescia e Sassuolo, due tra le formazioni più in forma. La squadra di Eugenio Corini nelle ultime 5 partite ha vinto 3 volte, quella guidata da Fabio Grosso ha ottenuto lo stesso score con una gara in meno. Sassuolo-Modena, Brescia-Spezia, Cremonese-Pisa e Pisa-Sampdoria (considerando i blucerchiati una grande in una situazione di difficoltà) saranno i match-clou da qui fino alla tredicesima giornata che andranno a precisare meglio la classifica.