E se fosse Brescianini il centrocampista che l'Atalanta ha bisogno in mediana? Un ruolo coerente (rispetto a quello dato da Gasp) - Calcio News 24

Brescianini può diventare il centrocampista che serve all’Atalanta? Non una novità considerando la sua vera posizione e riadattamenti poco decisivi

La figura del centrocampista è molto importante per l’Atalanta, e la situazione è abbastanza chiara: seppur la coppia De Roon-Ederson sia devastante ha bisogno di rifiatare. Mancano loro, la squadra fa fatica: soprattutto quando i ritmi del brasiliano e dell’olandese diventano alterni, non avendo garanzie in panchina (o forse si).

Già, perché tra i vari Frendrup ed Erna Engles, ci sarebbe anche una rivalutazione “coerente” dal punto di vista tecnico tattico di Marco Brescianini: a tutti gli effetti un mediano/jolly per poter provare ad alzare il livello.

Un giocatore che per quanto abbia caratteristiche offensive non è un trequartista puro (posizione dove il ragazzo è stato alterno), bensì un mediano che ha fisicità e dinamismo in grado di dettare i ritmi in entrambe le fasi. Non a caso leggermente più arretrato riesca a trovarsi molto più a suo agio, e all’occorrenza staccarsi e dare una mano agli attaccanti.

Nonostante qualche goal (5 in 20 presenze) e il riadattamento imposto da Gasperini, spesso si è trovato incoerente con quello che davanti servirebbe veramente (più fantasia e qualità), quando invece dietro detterebbe i ritmi giusti.

Nuovo acquisto? Si valuterà anche guardando al futuro considerando che potrebbe partire qualcuno a giugno, ma chissà se il giallo Brescianini possa diventare d’oro con Gasperini (ovviamente nella sua posizione originale).