Vicenza, Brocchi: «Domani abbiamo tutti una partita difficile. Sia noi sia le concorrenti»

Le parole di Brocchi in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Vicenza e Parma

Il tecnico del Vicenza Cristian Brocchi ha parlato in conferenza stampa del prossimo incontro contro un Parma. Ecco le sue parole:

«Dobbiamo capire l’importanza di questa partita, il Parma non lo considero assolutamente fuori dai giochi anche se potenzialmente può vincere tutte le partite da qui alla fine. Non me lo aspetto giù di corda, anzi penso sia arrabbiato per non aver vinto col Cittadella all’ultimo secondo. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento e l’aggressività per fare qualcosa di importante. A Monza abbiamo giocato in maniera diversa dal solito perché avevo determinati giocatori a disposizione, ma per domani recuperiamo qualcuno e credo che potremmo riproporre quanto stavamo facendo. I risultati delle altre? Ci sono alcune volte in cui il turno è più favorevole, altre sfavorevole. Domani abbiamo tutti una partita difficile, sia noi che le nostre concorrenti»