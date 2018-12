Bruce Arena nuovo allenatore degli Stati Uniti

Bruce Arena nuovo allenatore degli Usa, lo ha ufficializzato il presidente federale Gulati

Il presidente della Federazione calcistica degli Stati Uniti D’America Sunil Gulati ha scelto il nuovo tecnico per la panchina a stelle e strisce. Si tratta di Bruce Arena, già ct degli Usa tra il 1998 e il 2006. Un ritorno dunque per il 65 enne di origini calabresi che sostituirà l’esonerato Jurgen Klinsmann. Nel 2002 Arena riuscì nell’impresa di portare gli States fino ai quarti di finale del Mondiale coreano ora spera di fare meglio nel 2018 in Russia.

BRUCE ARENA NUOVO ALLENATORE LE DICHIARAZIONI: A margine della scelta, che diventerà ufficiale il primo dicembre, ha parlato proprio il presidente Gulati. Queste le sue parole: «Quando abbiamo scelto tra una rosa di candidati Arena era senza dubbio il migliore. La sua esperienza a livello internazionale sarà fondamentale per guidare la squadra nelle qualificazioni al Mondiale e per creare un team vincente». Queste invece le parole dello stesso Arena: «Tutte le volte che avrò la possibilità di allenare la Nazionale per me sarà un onore. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con un gruppo di giocatori solido e coeso. Sono convinto che troveremo il giusto assetto per qualificarci a Russia 2018».