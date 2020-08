Bruno Fernandes: «L’Italia mi ha insegnato a giocare ovunque» – VIDEO

Bruno Fernandes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Siviglia

«Sicuramente i risultati sono buoni. Ho segnato, i compagni mi hanno aiutato molto, dandomi fiducia. Per me è stato più facile, ho già giocato in Italia, so cosa significa essere fuori dalla mia nazione e giocare in campionati diversi. La Premier è totalmente diversa, ma ho la fiducia dell’allenatore, dello staff, e i compagni e le cose vanno bene».