Le parole di Filippo Giraldi in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos di domani sera

Filippo Giraldi è un direttore sportivo che tifa Fiorentina e ha lavorato per il Nottingham Forest, l’altra squadra di proprietà del patron dell’Olympiacos, Marinakis. Ha parlato della finale di Conference League di domani con il Corriere dello Sport.

COME SI É TROVATO CON MARINAKIS – «Bene, mi capitava a volte di parlare anche dell’Olympiacos, magari ci confrontavamo su dei giocatori. È una persona super innamorata della sua squadra e soprattutto ha una mentalità vincente. Non accetta di perdere: se succede, tende a cambiare. Allenatore, giocatori, oppure staff. In un ambiente a giri altissimi, Mendilibar è l’allenatore giusto».

MENDILIBAR – «Perché mi sembra bravo a mantenere gli equilibri. Marinakis è impaziente di vincere, ma il calcio è un percorso che può comprendere anche sconfitte, difficoltà. Ci si deve abituare. E comunque l’Olympiacos è stato bravo quest’anno sia in in Youth League che in Conference, dove ha eliminato un Aston Villa stanco ma superiore».

ATMOSFERA AD ATENE – «Paradossalmente le incognite dal punto di vista degli eventuali disordini sono più tra le tifoserie locali. Ma la Grecia ha gli occhi del mondo puntati addosso, quindi organizzerà tutto al meglio».