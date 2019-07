Bruno Fernandes Manchester United: il peso del talento portoghese

Bruno Fernandes è reduce da una grandissima stagione, non stupisce che il Manchester United sia su di lui

Il Manchester United fa sul serio per Bruno Fernandes, si dice siano disposti a offrire 100 mln di euro. L’ex Udinese proviene da una stagione strepitosa allo Sporting Lisbona, dove si è consacrato come uno dei migliori giocatori del campionato.

Basti pensare che nessuno come Bruno Fernandes è entrato in così tanti gol (33). Ha infatti realizzato 23 reti e 10 assist. Non stupisce che ci siano molti top club su di lui.