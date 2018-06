Calciomercato: la Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo e in maniera ufficiale, il difensore Bruno Gaspar allo Sporting CP

La Fiorentina sfoltisce la rosa e dà via Bruno Gaspar. Il difensore portoghese torna in patria dopo una sola stagione non indimenticabile in viola: a prenderlo a titolo definitivo è lo Sporting CP, che gli ha fatto firmare un contratto con tanto di clausola di rescissione a sessanta milioni di euro.

La notizia è ufficiale, lo si legge sia sul sito dello Sporting sia su quello della Fiorentina. Gaspar ha giocato diciassette partite nell’ultima stagione, quindici in Serie A e due in Coppa Italia. Non ha mai impressionato e la Fiorentina ha deciso di accettare l’offerta dello Sporting.