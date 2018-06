La Fiorentina è sulle tracce di Marko Pjaca, il giocatore della Juventus fa gola ai viola. Attenzione alla possibilità di includere Federico Chiesa nell’affare…

Marko Pjaca difficilmente rimarrà alla Juventus. Monte squadre si sono messe sulle sue tracce (la Lazio nell’affare Milinkovic-Savic, per esempio), ma al momento la favorita è la Fiorentina. I viola avrebbero già ottenuto il sì da parte del croato, voglioso di fare esperienza in Serie A giocando più partite dal primo minuto. La Fiorentina lo ha cercato nei mesi scorsi, quando poi è andato allo Schalke 04, e adesso torna alla carica. Dopo l’ok dello stesso Pjaca, farà una richiesta ufficiale alla Juventus. Nei prossimi giorni gli uomini mercato dei toscani dovrebbero muoversi in maniera definitiva.

C’è un piccolo problema, stando a quanto riporta Sportitalia. La Juventus sarebbe disposta a trattare Marko Pjaca, ma in casa Fiorentina c’è un nome che stuzzica molto le fantasie della Vecchia Signora: Federico Chiesa. Il talento dei viola e della Nazionale fa gola a molti club e in particolare alla Juve, che potrebbe cercare di rendere più ampio l’affare. La Viola non sembrerebbe disposta a includere Chiesa nella trattativa, ma ancora c’è tempo e si attendono i primi passi ufficiali da parte della Fiorentina.