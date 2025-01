Calciomercato Monza, Galliani può chiudere per Buchanan: cosa sta succedendo e le ultime

Calciomercato Monza, Galliani adesso può chiudere per Buchanan: cosa sta succedendo e le ultimissime in casa Inter

Buchanan Monza è solo l’ultima delle voci relativa al mercato Inter. L’esterno nerazzurro è da giorni al centro dei rumors di mercato. Il dt dell’Inter Piero Ausilio qualche giorno fa aveva confessato così a Sky Sport la situazione del candese:

LE ULTIME – «Stiamo valutando assieme a lui e al suo entourage se è più opportuno per lui magari completare i prossimi mesi da qualche altra parte perché onestamente ha giocato poco. Ma ha giocato poco perché è reduce da un brutto infortunio». E ancora: «L’interesse c’è e non solo da parte del Torino, ci sono altre società italiane e straniere, qualcuna di esse fa anche le coppe. Stiamo valutando e non escludo che il ragazzo possa rimanere».