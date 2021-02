Buffon, 654 in Serie A: il messaggio di Claudio Marchisio

Claudio Marchisio fa i complimenti a Buffon nel giorno della presenza numero 654 in Serie A. Le parole del Principino

Nel giorno della presenza numero 654 in Serie A, Claudio Marchisio fa i complimenti a Buffon: le parole del Principino.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

«Congratulazioni per il traguardo raggiunto e per quello che dimostri ogni volta che scendi in campo amico mio!!!» ha scritto l’ex centrocampista bianconero.