Buffon assicura: «Verratti? Unico talento del calcio italiano»

Gigi Buffon ha parlato anche di Nazionale: «Ci sono dei momenti in cui uno con la mia storia deve fare un passo indietro per autotutela»

Al termine della vittoria del Paris Saint German contro il Reims (partita che ha segnato il ritorno dal primo minuto di Buffon tra i pali), l’ex portiere della Juve ha parlato della Nazionale: «Con Mancini ci eravamo sentiti a maggio, è stato un colloquio costruttivo. Ci sono dei momenti in cui uno con la mia storia deve fare un passo indietro per autotutela. Penso sia stato giusto così». L’ex capitano azzurro ha poi proseguito: «E’ giusto ricominciare un percorso, io vivo di sentimenti e di emozioni e per la causa che sposo do veramente l’anima, per la Nazionale ho dato anche qualcosa di più. Nonostante ciò ogni tanto questo non mi è stato riconosciuto e a 40 anni uno non ha tanta voglia di sembrare quello che vuole esserci per forza. Sto benissimo a casa con i miei figli e la mia famiglia, al mister ho detto questo e lui ha capito e rispettato il mio pensiero. E questo è molto bello».

Gli viene poi chiesto di esprimere un commento sul suo compagno di squadra Verratti e Buffon non ha dubbi: «In questo momento secondo me è l’unico vero talento del calcio italiano, per la personalità con cui gioca le partite, per il tipo di qualità di tocco e di veduta di gioco. Qua ha la fortuna di giocare con dei campioni che al primo sguardo riescono a capire dove la palla andrà e dove la vogliono. È facilitato in tutte le sue giocate»