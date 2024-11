Buffon: «Esonero Gilardino? Un grosso rischio per il Genoa. Su Italia Francia ci siamo infastiditi per questo motivo»

Gigi Buffon, ex portiere della Nazionale, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra il suo ritiro e l’esonero di Gilardino

A Tutti i Convocati su Radio 24, l’ex portiere della Juve Gigi Buffon ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra il suo ritiro, Italia Francia e l’esonero di Gilardino al Genoa.

LE PAROLE – «Licenziando Gilardino al Genoa si son presi un rischio perchè mi sembrava fosse molto apprezzato da piazza e giocatori. In questo momento con la settimana delle Nazionali passata si son presi un rischio…chiamiamola personalità. Quando giochi a certi livelli qualsiasi tipo di allenatore ti guiderà è un allenatore top. Poi credo che un grande allenatore non è detto faccia bene in qualsiasi ambiente o periodo storico. L’ultimo ballo per me è stato bellissimo perchè a Parma l’ho fatto in un ambiente protetto, in cui ho sentito amore e stima, quei sentimenti di cui avevo bisogno nel mio momento di addio al calcio per non sentirmi disorientato. Italia Francia? La sconfitta con la #Francia? Eravamo infastiditi per aver perso la partita e il 1° posto perchè i ragazzi e il mister meritavano in questo momento di emergenza. Ho provato orgoglio a vedere quanto i francesi abbiano esultato, vuol dire che ci tenevano e ci temevano.».