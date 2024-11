Buffon: «Spiace per ieri, ma la vita è così, si cade e ci si rialza, lo faremo anche questa volta»

Le parole di Gianluigi Buffon, capo delegazione dell’Italia, sulla sconfitta degli Azzurri di ieri sera contro la Francia in Nations League

L’ex portiere della Juve e capodelegazione dell’Italia Gigi Buffon ha parlato a Sky Sport a margine dell’evento di presentazione della Kings League Italia.

SUL CAMPIONATO – «Stiamo vedendo un campionato bellissimo, appassionante, con delle sorprese che rendono questo inizio ancora più speciale. Speriamo che possa durare più a lungo possibile questo tipo di equilibrio, perché la passione della gente la alimenti anche con l’interesse e lo spettacolo».

SU THIAGO MOTTA E LA JUVE – «Mister Thiago Motta sta facendo molto bene per essere al suo primo anno sulla panchina bianconera. La Juve almeno quest’anno non ha il dovere di vincere. Sta facendo bene».

SU MILAN JUVE – «Mi aspetto una bella partita, tra due squadre che giocano a viso aperto. Mi auguro sia una bella pubblicità per calcio italiano come lo è stato Inter-Juventus».

SU ITALIA-FRANCIA – «C’è dispiacere perché per quanto fatto da settembre avremmo meritato almeno di finire al primo posto. Ma la vita è questa: si cade, ci si rialza, si ricade, ci si rialza ancora. L’abbiamo fatto precedentemente, lo faremo anche stavolta, secondo me con più consapevolezza. Ieri abbiamo perso forse meritatamente contro una Nazionale forte, subendo però tutti e tre i gol su altrettanti calci piazzati. La Francia non ci ha presi di certo a pallonate».