Giovedì sarà una giornata decisamente importante per Gianluigi Buffon, la Juventus ma anche, più in generale, per il calcio italiano

Che quella che si avvia al termine possa essere stata l’ultima stagione calcistica di Gianluigi Buffon è più di una sensazione, che il numero 1 voglia continuare ancora un altro anno per tentare di vincere la Champions League è la speranza del mondo Juventus. Dal 1995 ad oggi ha rappresentato uno dei migliori calciatori di ogni epoca nel nostro calcio ed il pensiero che anche lui, dopo i vari Del Piero, Totti, Pirlo, possa smettere mette tristezza agli amanti di questo sport.

Al momento non c’è certezza su nessuna delle due ipotesi sopracitate, ma tutto sarà più chiaro giovedì, giorno in cui Gianluigi Buffon, dalle 11.30, terrà una conferenza stampa all’Allianz Stadium. Conference press in cui svelerà, con ogni probabilità, le sue intenzioni. Juventus-Hellas Verona, quindi, potrebbe essere l’ultima volta di Buffon tra i pali, o almeno tra quelli della squadra bianconera, nel caso in cui dovesse farsi affascinare dalle sirene straniere. Un altro grande del nostro calcio che se ne va, dopo aver scritto tante pagine di storia del calcio sia con la Juventus che con l’Italia. Nel calcio nulla dura per sempre.