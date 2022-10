Buffon: «Rimonta Juve per lo scudetto? Nel 2016 l’ho sperimentato sulla mia pelle»

Gianluigi Buffon, ex capitano e bandiera della Juventus, ha parlato in merito al momento della squadra di Massimiliano Allegri

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport circa il momento della squadra di Massimiliano Allegri in campionato. Ecco le sue dichiarazioni.

BUFFON – «Tutto è possibile, nel calcio come nella vita. E io l’ho sperimentato sulla mia pelle quando con la Juve abbiamo fatto quella stupenda rimonta nel 2016. Siamo partiti da -11, avevamo tante squadre davanti, ma ce l’abbiamo fatta grazie a un gruppo eccezionale. A proposito di questo campionato e della possibile rimonta dell’Inter va detto che, se il Napoli dovesse tenere questa forma fisica, questa convinzione e questa qualità di gioco, non ce ne sarebbe per nessuno».