Buffon snobba Ronaldo: «Il Pallone d’Oro deve vincerlo Mbappè»

Gigi Buffon vota il compagno di squadra: «Ha qualità che ho visto raramente in carriera»

Gigi Buffon si è subito calato nella nuova veste parigina. Il portiere del Paris Saint Germain, ospite del programma tv “Tout le Sport”, si pronuncia a favore del giovane compagno di squadra Mbappè nella corsa al Pallone d’Oro. «Per le sue qualità, per quello che mostra in campo e per come è stato decisivo al Mondiale, lo merita, non si può dire il contrario – l’endorsement di Buffon – E’ un fenomeno. In Italia viene paragonato a gente come Baggio, Del Piero e Totti. Ha un talento eccezionale e qualità tecniche che raramente ho visto nella mia carriera».

Snobbato quindi Cristiano Ronaldo attuale numero 7 della Juventus che rischia di rimanere a bocca asciutta a livello di titoli personali. Nella cerimonia del 3 dicembre il fenomeno portoghese, che in carriera ha già vinto 5 palloni d’oro, dovrà guardarsi dalla concorrenza di Luka Modric e Kylian Mbappè.