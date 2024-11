Bundesliga, i risultati della 12ª giornata: pari tra Bayern e Borussia Dortmund, crisi Lipsia

Bundesliga, i risultati della 12ª giornata: finisce in parità la partita di cartello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, crisi Lipsia che perde in casa

Finisce in partità la sfida di cartello della 12ª giornata di Bundesliga, dove tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco finisce in 1-1: Gittens porta avanti il BVB, nel finale arriva il pari di Musiala. Nelle altre partite da segnalare il nettisimo ko del Lipsia, in casa contro il Wolfsburg, che nel primo quarto d’ora è già avanti per 3-0 e alla fine chiude con un netto 5-1.

San Pauli-Holstein Kiel 3-1 (25′ Saliakas, 56′ Guilavogui, 85′ Eggstein, 90’+1′ Harres [H])

Union Berlino-Bayer Leverkusen 1-2 (2′ Frimpong, 29′ Woo-yeong [U])

Augsburg-Bochum 1-0 (38′ Tietz rig.)

Werder Brema-Stoccarda 2-2 (6′ Njimah [W], 20′ Demirovic, 77′ Stage [W], 85′ Demirovic)

Lipsia-Wolfsburg 1-5 (4′ Amoura, 5′ Tomas, 16′ Amoura, 64′ Maehle, 82′ Orban [L], 90’+1′ Behrens)

Friburgo-Borussia M’Gladbach 3-1 (41′ Holer, 49′ Doan, 61′ Kleindienst [B], 61′ Holer,

Borussia Dortmund-Bayern Monaco 1-1 (27′ Gittens, 85′ Musiala)