Bundesliga in TV oggi, il programma del 20 giugno: penultima giornata in Germania, giocheranno tutte in contemporanea

Penultima giornata di Bundesliga, ormai il Bayern Monaco ha già conquistato il suo titolo. Si torna in campo in Germania, ci sono ancora alcuni verdetti. Alle ore 15.30 tutti in campo con la solita diretta GOL proposta da Sky.

Ecco il programma completo del 20 giugno: