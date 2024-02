Bundesliga, continuano le proteste “creative” dei tifosi

In Bundesliga continuano le proteste dei tifosi contro la decisione della di federazione di aprire agli investitori stranieri. Una decisione che rivoluzionerebbe la gestione dei club: in Germania esiste la legge del 50%+1: nessun club può essere di proprietà di un singolo azionista per più del 50%, rendendo decisivo l’azionariato popolare. La decisione di aprire agli investitori esteri viene vista come una minaccia al modello, sostenibile, attualmente in vigore.

In questo week-end durante le partite tra Friburgo-Eintracht Francoforte e Colonia-Werder Brema, i tifosi delle quattro squadre hanno fatto sospendere il match: nel primo caso facendo atterrare un aeroplano telecomandato in campo, mentre a Colonia c’è stato il fitto lancio di palline da tennis e l’invasione di campo di macchinine telecomandate. Già nelle scorse settimane si erano registrati episodi simili: in occasione di Colonia – di nuovo loro – Borussia Dortmund, i tifosi avevano lanciato in campo delle monete di cioccolato.