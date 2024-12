Bundesliga, i risultati della 12ª giornata: è l’Eintracht l’anti Bayern Monaco: poker all’Heidenheim e bavaresi ad appena -4

É l’Eintracht di Francoforte la vera avversaria del Bayern Monaco in questa Bundesliga? La squadra di Toppmoller batte l’Heidenheim con un poker e accorcia così le distanze sui bavaresi, che dopo il pareggio di ieri si trovano a +4 in vetta: ancora un vantaggio significativo, ma che si accorcia. Un messaggio anche per la Roma, che affronterà i tedeschi in Europa League.

Mainz-Hoffenheim 2-0 (2′, 24′ Burkardt)

Heidenheim-Eintracht 0-4 (22′ 58′ Marmoush, 49′ Chaibi, 90’+4′ Ekitike)