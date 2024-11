Bundesliga, i risultati della 9ª giornata: il Bayern scappa a +5 sul Lipsia, tonfo Borussia con il Mainz

Bundesliga, i risultati della 9ª giornata: ancora una vittoria del Bayern Monaco che ora va in fuga, Dortmund ko e fuori dalla zona Europa

Il Bayern Monaco scala la marcia e ora inizia a prendere le distanze dalle inseguitrici: nel nono turno di Bundesliga ai bavaresi basta una rete di Musiala per battere il St. Pauli e andare a +5 sul RB Lipsia, che pareggia in casa contro il Borussia M’Gladbach per 0-0. Tra gli altri risultati da registrare la sconfitta netta del Borussia Dortmund, che cade contro il Mainz 3-1 ed esce dalla zona Europa.

Union Berlino-Friburgo 0-0

Werder Brema-Holstein Kiel 2-1 (36′ Stage, 48′ Harres [HK], 89′ Burke)

Bochum-Bayer Leverkusen 1-1 (18′ Schick, 89′ Miyoshi [B])

Mainz-Borussia Dortmund 3-1 (36′ Lee Jae-sung, 40′ Guirassy rig. [B], 45’+3′ Burkardt, 54′ Nebel)

St. Pauli-Bayern Monaco 0-1 (22′ Musiala)

RB Lipsia-Borussia M’Gladbach 0-0