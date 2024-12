Bundesliga, i risultati della 14ª giornata: Bayern Monaco ko, Leverkusen secondo

Bundesliga, i risultati della 14ª giornata: Bayern Monaco ko, clamorosa sconfitta contro il Mainz; secondo posto per il Bayer Leverkusen

Clamoroso passo falso del Bayern Monaco nella 14ª giornata di Bundesliga: i bavaresi cadono in casa del Mainz, decisiva la doppietta di Lee Jae-sung che mette ko i bavaresi, che accorciano solo nel finale con Sanè, ma senza raggiungere il pari. Alle sue spalle allora accorcia il Bayer Leverkusen, che con le reti di Terrier e Wirtz raggiunge il secondo posto, in attesa che domani scendano in campo Lipsia e Eintracht nello scontro diretto.

Friburgo-Wolfsburg 3-2 (42′, 52′ Kubler, 61′ Gregoritsch, 75′ Wind [W], 83′ Svandberg [W])

Borussia M’Gladbach-Holstein Kiel 4-1 (1′ Kleindienst, 26′ Hack, 30′ Gigovic [HK], 43′, 79′ Plea)

Augsburg-Bayer Leverkusen 0-2 (14′ Terrier, 40′ Wirtz)

Union Berlino-Bochum 1-1 (23′ Sissoko [B], 33′ Hollerbach)

Mainz-Bayern Monaco 2-1 (41′, 60′ Lee Jae-sung, 87′ Sané)

St. Pauli-Werder Brema 0-2 (24′ Kohn, 54′ Ducksch)