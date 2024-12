Bundesliga, i risultati della 15ª giornata: il Borussia Dortmund vince e si rivede in zona europea, 3-1 in casa del Wolfsburg

Il Borussia Dortmund è la big di Bundesliga che stava faticando di più in questa prima parte di campionato e complici gli exploit di Eintracht e Mainz, aveva perso la zona europea. In questa 15ª giornata però, complice le sconfitte di Lipsia e Eintracht, strappa una vittoria in casa del Wolfsburg decisiva per tornare al sesto posto, a 25 punti e quindi di nuovo dentro al gruppo delle inseguitrici del Bayern Monaco. I gialloneri vincono 3-1 con i gol di Malen, Beier e Brandt. Nell’altra partita vittoria importante del Bochum che pur rimanendo ultima, va a 6 punti, importanti per accorciare su Heidenheim a 10 e Holstein Kiel a 8.

Wolfsburg-Borussia Dortmund 1-3 (25′ Malen, 28′ Beier, 30′ Brandt, 58′ Vavro [W])

Bochum-Heidenheim 2-0 (6′ Broschinski, 38′ Bero)