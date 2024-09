Bundesliga, BAYERN MONACO a valanga, PRIMATO IN SOLITARIA più di un anno dopo!

Il Bayern Monaco torna, dopo più di un anno, in vetta alla Bundesliga: Kane trascina i suoi compagni, 6-1 con il Kiel

I Bayern Monaco torna dopo un anno in testa in solitaria in cima alla Bundesliga. La squadra di Kompani travolge il Kiel in trasferta con tennistico 6-1: apre Musiala, poi tripletta del solito Kane, Olise e l’autogol di Remberg.

Nelle altre partite del campionato tedesco invece si ferma il Lipsia, pareggio senza reti con l’Union Berlino mentre torna a vincere il Leverkusen: dopo il ko proprio contro il Lipsia prima della sosta nazionali, arriva il poker delle aspirine di Xabi Alonso contro l’Hoffenheim.