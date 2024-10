Bundesliga, l’Eintracht blocca il Bayern Monaco sul pari: niente prima fuga

Bundesliga, il Bayern Monaco recuperato all’ultimo minuto dall’Eintracht: al termine di una partita pazza i bavaresi mancano la prima fuga stagionale

Il Bayern Monaco non scappa via, per lo meno non ancora: nella sesta giornata di Bundesliga, con il mezzo passo falso di Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund – pari e sconfitta – i bavaresi non capitalizzano contro l’Eintracht che li blocca sul 3-3.

Inizia meglio la squadra di Kompany che passa in vantaggio con l’ex Napoli Kim, ma poi la squadra di Francoforte pareggia con Marmoush e passa in vantaggio con Ekitike. Il vantaggio dura poco perchè Upamecano ci mette 3′ a trovare il pari. Nella ripresa Olise fa il 3-2 e, quando ormai sembra tutto finito, Marmoush trova il gol del pareggio in pieno recupero. Cambia la classifica, con il Lipsia che si ritrova a pari punti con i bavaresi in vetta.