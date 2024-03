Bundesliga, Bayern ko con il Dortmund, il Leverkusen vince ancora

Risultati della Bundesliga: il Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund, il Leverkusen vince allunga a +13 in vetta

Giornata forse decisiva in in Bundesliga: il Bayern Monaco perde in casa contro il Borussia Dortmund (cosa che non succedeva da 10 anni) per 2-0, con le reti di Adeyemi e Ryerson. La squadra giallonera – che si porta al quarto posto in classifica – fa un assist al Leverkusen, che vince 2-1 contro l’Hoffenheim.

Una vittoria non semplice per la squadra di Xabi Alonso, che prima rischia il primo ko stagionale con la rete di Beier, ma poi con i gol di Andrich all’88’ e di Schick nel primo minuto di recupero trovano la vittoria che li porta a 73 punti, 13 in più dei bavaresi a sette giornate dalla fine del campionato. L’anno giusto per portare via il Meisterschale dalla Baviera?