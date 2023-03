Buon compleanno a… Tommaso Baldanzi

Tommaso Baldanzi compie oggi 20 anni: uno dei giovani più interessanti della Serie A, che con l’Empoli sta mostrando il suo valore

Oggi Tommaso Baldanzi compie 20 anni. «Davanti a sé ha un futuro bellissimo»: lo ha detto chi sta contribuendo a costruirglielo, il suo allenatore Paolo Zanetti e bisogna crederci a chi osserva quotidianamente la crescita di un giovane. Anche perché del ragazzo nato a Poggibonsi il 23 marzo del 2003 non si parla solo da quest’anno, dove ha conquistato un posto nell’Empoli, risultando convincente anche nelle giornate in cui non segna (e le reti sono già 4). Tommaso è da molto tempo sotto i riflettori, esattamente da quando due anni fa è stato il trascinatore della formazione toscana che ha vinto lo scudetto Primavera. E non è un modo di dire: a fine torneo il Premio intitolato a Pierpaolo Morosini riservato al migliore del torneo lo ha ritirato lui. Frutto di numeri significativi, che a metterli insieme non puoi che ritenerlo pronto al salto in avanti: 16 gol e 12 assist. Quanto basta per aggregarsi, appena maggiorenne, alla prima squadra guidata da Andreazzoli e iniziare a respirare l’aria dei campi di Serie A.

Prima di toccare realmente l’erba e dare qualche calcio al pallone, Baldanzi fa tempo a mettere un’altra candelina sulla torta e a fare il suo debutto a Bergamo, sostituendo a 16 minuti dal termine Patrick Cutrone. Un curioso incrocio di destini: l’ex milanista è stato uno dei giovani più entusiasmanti affacciatisi alla ribalta nell’ultimo decennio e oggi gioca in B, nel Como. Invece Tommaso rimane a Empoli e con un nuovo allenatore, per l’appunto, trova uno spazio considerevole. Anche perché Zanetti ne è convinto profondamente, non ha bisogno di ulteriore tempo per decidere che è arrivato il suo momento: «L’ho visto subito dopo una settimana di allenamento che aveva qualcosa d’importante: un talento innato. Non è molto strutturato ma è molto rapido e ha un proprietà di palleggio, tecnica e visione di gioco di altissimo livello».

Il primo gol arriva alla quarta giornata. Succede in Empoli-Verona ed è una conclusione dalla distanza che premia il coraggio del baby. Ma siccome non bisogna mai troppo esaltarsi, nella stessa gara felicità e dolore fisico si mischiano, visto che un colpo alla coscia lo costringe ad abbandonare il terreno verde.

Rientra e va ancora meglio. Perché la rete che mette a segno contro il Sassuolo vale 3 punti. Guardare il peso dei gesti tecnici ben eseguiti, apprezzare il valore sonante di un gol che conta realmente per la classifica è il modo migliore per provare un desiderio che raramente – sbagliando – si associa ai giovani: l’esercizio della responsabilità. Chi l’ha detto che non ci sia anche una forma di piacere nel vedersi così al centro della squadra? I possibili campioni – ecco il nostro augurio per Tommaso, di essere all’altezza di questo termine un giorno – sono coloro che la scena vogliono occuparla in primo piano. In questi mesi Baldanzi inizia a conoscere anche le richieste dei media, la curiosità del pubblico che vuole sapere tutto di lui. Magari sogna anche a occhi aperti e lo dice: vorrei un giorno essere allenato da Klopp. E il modo con cui esprime un paragone con il suo punto di riferimento Paulo Dybala fa capire di che pasta sia fatto: «Lo ammiro, è un gran giocatore che ricopre molto bene il mio ruolo. In una scala da uno a dieci lui è dieci e io non sono ancora nella scala, ma mi ispiro a lui perché abbiamo movenze abbastanza simili».

La scena, la scala. Ci vogliono le S maiuscole quando alla Scala del calcio decide Inter-Empoli con un sinistro di implacabile potenza. Da quel giorno le voci di mercato si rincorrono e non potrebbe essere altrimenti, come ha ammesso il suo agente Andrea Pastorello.

L’Empoli gli ha fatto firmare un contratto che lo lega fino al 2027. Ma non tutti i ventenni stanno a casa, ci sono quelli che scelgono di studiare fuori sede o di fare l’Erasmus. Chissà Tommaso dove festeggerà il prossimo compleanno.