Empoli, l’agente di Baldanzi: «Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero»

Andrea Pastorello, agente di Tommaso Baldanzi, ha parlato a TV Play del futuro del centrocampista dell’Empoli.

PAROLE – «Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo e da un punto di vista tecnico il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. – continua Pastorello – Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A, non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo».