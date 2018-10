Higuain domani si allenerà in gruppo. L’argentino potrebbe essere disponibile giovedì per Milan-Olympiacos o al massimo contro il Chievo domenica

Il Milan di Gennaro Gattuso è riuscito a battere il Sassuolo fuori casa per 4 a 1 grazie alla doppietta di Suso e ai gol di Castillejo e Kessié. I rossoneri hanno dovuto giocare con l’ex Villarreal falso nueve a causa dei problemi fisici di Gonzalo Higuain e al fatto che Patrick Cutrone non è ancora al meglio dopo avere recuperato dall’infortunio. Per la squadra di Gattuso si è trattato di una soluzione di emergenza ma il tecnico può finalmente tornare a sorridere perché presto avrà nuovamente a disposizione il suo attaccante titolare.

Secondo quanto riporta Sky, domani Higuain dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e questo significa che potrebbe non solo sedere in panchina nella gara casalinga contro l’Olympiacos in Europa League ma forse anche partire titolare dal primo minuto. Se l’argentino non sarà pronto per la sfida di giovedì sera il suo rientro è comunque previsto al massimo nella prossima giornata di campionato. Il Milan affronterà il Chievo Verona a San Siro domenica 7 ottobre. Le buone notizie dall’infermeria non finiscono qui. I rossoneri presto riabbracceranno anche Daniele Conti.