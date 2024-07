Buongiorno Napoli, l’agente Riso spiazza tutti: «Abbiamo parlato anche con loro»

Buongiorno Napoli, le parole schock dell’agente Beppe Riso: «Abbiamo parlato anche con questo club per capire la situazione»

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti fuori dalla sede dell’Inter Beppe Riso, agente di Oristanio (al centro della trattativa col Venezia), ha fatto il spunto sui suoi assistiti compreso anche Buongiorno, su cui c’è forte il Napoli.

«Ho parlato di Franco Carboni per definire il passaggio al River, stanno scambiando i documenti. Per Oristanio è ancora presto. Il Venezia lo vuole? Ci sono altre squadre, dobbiamo ancora fare una scelta. Buongiorno al Napoli? Buongiorno all’Inter, due battute anche con l’Inter per capire un po’ la situazione. Abbiamo fatto un po’ di chiacchiere. Chiarimento su Frattesi? Adesso abbiamo parlato di altre cose, di Carboni e una mezza battuta su Buongiorno l’abbiamo messa in piedi. Frattesi rimane? Certo»