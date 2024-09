Buongiorno, 180 minuti per conquistare il Napoli: i numeri

Alessandro Buongiorno è già fondamentale per il Napoli: in appena due partite il difensore ha convinto tutti: ecco i suoi numeri

Sono bastate 2 partite – e si è sentita la sua assenza alla prima giornata – ad Alessandro Buongiorno per conquistare il Napoli. Il difensore, voluto fortemente da Antonio Conte si è subito inserito benissimo nel terzetto difensivo dei partenopei alla sinistra di Rrahmani e ha messo in scena delle prestazioni di grande sicurezza, come se in Azzurro ci giocasse da anni e che hanno strappato i primi applausi convinti del Maradona.

I numeri riportati dal Corriere dello Sport parlano chiaro sul suo impatto sul gioco su entrambe le fasi: in 180′ ha vinto 13 duelli, 4 duelli aerei e 5 takle. In fase offensiva 72 passaggi, un tiro e 0.39 Xg, una cifra molto alta per un difensore. E ora i tifosi aspettano solo il suo primo gol, da festeggiare con il suo tipico gesto della tazzulella ‘e café.